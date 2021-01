Geblokkeerde en uitgeputte mijnwerkers in China hebben dringend nood aan medicatie zeggen ze in brief aan reddingswerkers

De mijnwerkers die al een week ondergronds geblokkeerd zitten in China, hebben een brief kunnen geven aan de reddingswerkers. Daarin zeggen ze uitgeput te zijn en nood te hebben aan medicijnen.

De kompels zitten al een week ondergronds vast na een explosie in de goudmijn waarin ze aan het werk waren. De ontploffing op 10 januari heeft de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd, waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong.

Hulpdiensten boorden een gat in de mijn en hoorden “kloppende geluiden”, had staatspersbureau Xinhua eerder gemeld.

Minstens 12 mijnwerkers nog in leven

Dankzij een kabel die de hulpverleners hadden neergelaten, konden de mijnwerkers een handgeschreven boodschap overmaken. De auteur meldde dat minstens 12 mijnwerkers nog in leven zijn, aldus de lokale autoriteiten.

“We zijn allemaal uitgeput. We hebben een dringende nood aan medicijnen voor maagpijn, pijnstillers, verband en ontstekingsremmers. Drie mensen lijden ook aan hypertensie”, aldus de brief. Volgens de auteur zijn de mijnwerkers omringd door water. Vier van hen zijn gewond. “We kennen de situatie niet van tien anderen”, klinkt het nog. “We blijven de hoop bewaren. Bedankt!”

De openbare omroep CCTV toonde beelden van reddingswerkers die via een metalen kabel voeding neerlieten. Daarna kwam de brief van de mijnwerkers boven. De reddingswerkers graven verschillende tunnels om de mijnwerkers boven te halen.

Mijnongevallen komen veel voor in China, waar de industrie een slechte staat van dienst heeft op het gebied van veiligheid en de voorschriften vaak slecht worden gehandhaafd.