Edegem schrapt deze week ook alle jeugdactiviteiten na uitbraak Britse variant

Het gemeentebestuur van Edegem heeft maandag nog een extra maatregel genomen om de uitbraak van het coronavirus - en meer bepaald de meer besmettelijke Britse variant - in te dijken.

Nadat zondagavond werd beslist om een basisschool een week te sluiten, worden deze week ook alle activiteiten voor jeugd in groepsverband geschrapt. De extra maatregel komt er om te vermijden dat de besmettingen onder kinderen toch nog zouden kunnen uitbreiden buiten de school.

Basisschool OLFA Elsdonk moet deze week niet alleen de deuren gesloten houden, maar leerlingen en personeel én hun gezinsleden moeten ook tot zondag 24 januari in quarantaine. Noch op school, noch door de gemeente mag er in opvang worden voorzien. Die forse maatregelen kwamen er na twee vastgestelde besmettingen met de zogenaamde Britse variant van Covid-19. “Eén persoon had de regels beter moeten opvolgen”, verklaart burgemeester Koen Metsu (N-VA) ook. Of het gaat om het verplicht laten testen of in quarantaine gaan na een reis, is niet bekend.

De leerlingen en personeelsleden van de kleuter- en lagere school worden maandagnamiddag op school getest door een team van het UZA.