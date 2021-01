Psychologen over zure reacties op Open VLD-nieuwjaarsreceptie: “Deze ergernisfase was verwacht”

Kort corona ons lontje in? Zo lijkt het toch als je de zure reacties leest op de Open VLD-nieuwjaarsreceptie van afgelopen weekend. De partij van de premier zou de coronaregels aan haar laars gelapt hebben, zo schreeuwden de criticasters. Onterecht trouwens. Nog dit weekend twitterde Jacques Vermeire een filmpje van een man die door zijn dak ging omdat er gaan Jonagolds meer waren in de Aldi. “We wisten dat deze fase eraan kwam, maar we moeten erdoor”, zeggen psychologen.