“We zitten nu met twee epidemieën, het is tijd dat we wakker schieten”: experts over de uitbraken van Britse coronavariant

Twee scholen op slot, een uitbraak in een woon-zorgcentrum en in een zorgvoorziening, de Britse variant van het coronavirus duikt op steeds meer plaatsen op. Het buiten houden lukt niet meer, maar kunnen we de verdere verspreiding nog tegenhouden? “We zitten nu met twee epidemieën, het is tijd dat we wakker schieten”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme.