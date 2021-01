Marc van Ranst: “Britse variant zit overal in het land”

De Britse variant van het coronavirus is intussen al verspreid in heel het land. Dat zegt Marc Van Ranst. Over hoeveel gevallen het gaat, is volgens de viroloog op dit moment onmogelijk te zeggen.

Het voorbije weekend doken er in ons land meer en meer besmettingen op met de Britse variant van het coronavirus. Twee scholen, in Kontich en Edegem, houden de deuren zelfs een week gesloten omwille van de nieuwe variant. In het West-Vlaamse Houthulst is het aantal besmettingen spectaculair gestegen, mede dankzij de Britse variant.

Volgens viroloog Marc Van Ranst zit de nieuwe variant van het virus intussen dan ook in heel het land. “Als die in Houthulst geraakt, moeten we niet naïef zijn en denken dat de Britse variant niet in heel het land zit”, klinkt het. “Ons land is te klein om die varianten op één plaats te houden.”

Het is volgens Van Ranst onmogelijk om te zeggen hoeveel besmettingen er met de Britse variant zijn. “Sommige labo’s kunnen die varianten detecteren, andere niet. De meeste positieve stalen duiken op in Brussel, maar dat komt omdat daar de teruggekeerde reizigers worden getest.”

De viroloog hoopt dan ook dat de grenzen gesloten worden, in de hoop om de verspreiding te beperken. Tegelijk pleit hij ook voor het massaal testen om te weten hoe en waar het virus zich manifesteert. “Klimatologisch is dit een periode die heel bevorderlijk is voor het virus, we moeten dus heel voorzichtig zijn en volop blijven testen”, besluit Van Ranst.