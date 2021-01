Britse coronavariant doet Wetstraat sneller schakelen: Overlegcomité zal wellicht al vroeger dan vrijdag plaatsvinden

De Britse variant van het coronavirus baart zorgen. Ook binnen de Wetstraat. Normaal zou de hele week toegewerkt worden richting het geplande Overlegcomité van vrijdag, maar niemand lijkt van plan zo lang te wachten. In regeringskringen is dan ook te horen dat het Overlegcomité wellicht al vroeger dan vrijdag wordt gehouden. “Waarom wachten tot vrijdag als je al vroeger knopen kunt doorhakken?”

“Er zijn nog een aantal gaten in onze beveiliging. We zijn aan het onderzoeken hoe we die gaten echt kunnen dichtmaken.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kondigde gisteren aan dat ...