Opvallende beelden: Kat Kerkhofs is coronamoe, Driesje to the rescue

Kat Kerkhofs heeft het duidelijk gehad met corona. De echtgenote van Rode Duivel Dries Mertens postte bij wijze van therapie een filmpje op Instagram met haar wederhelft als bereidwillige danspartner, inclusief glas rode wijn. Mertens is duidelijk volledig hersteld van zijn enkelblessure, gisteren speelde hij alweer zijn eerste minuten voor Napoli.

“Ik voelde me een beetje down als gevolg van de quarantaine”, schrijft Kerkhofs in een begeleidende tekst. “Ik mocht zijn make-up doen en de tiktok-challenge kiezen. God, wat hou ik van deze man!”

Corona of niet, de magie is er nog altijd, zo blijkt alvast uit hun prima uitvoering van de Buss it challenge.