Itero bouwt demonstratiefabriek voor “moeilijk te recyclen” plastic afval in Geleen

Het Britse Itero gaat op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen een demonstratiefabriek voor het recyclen van plastic afval bouwen. Het bedrijf uit Londen heeft een technologie ontwikkeld waarmee “moeilijk te recyclen” plastic afval kan worden gebruikt voor de productie van nieuw plastic. De fabriek moet in 2023 draaien en vergt een totale investering van 25 miljoen euro.

De nieuwe installatie van Itero maakt gebruik van pyrolyse, waarbij heel weinig CO2 en afvalmateriaal vrijkomt. “Met deze duurzame en winstgevende technologie dragen we bij aan het oplossen van het wereldwijde probleem van plastic afval. Met de demonstratiefabriek kunnen we aantonen dat we in staat zijn op een efficiënte, winstgevende manier waardevolle grondstoffen te maken van plastic afval”, zegt CEO Simon Hansford.

De demonstratiefabriek heeft een capaciteit van 27 ton gemengd en vervuild plastic en krijgt een plek aan de noordzijde van de Brightlands Chemelot Campus. “De eerste installatie is een enkele module. Voor toekomstige fabrieken kunnen meerdere modules naast elkaar gezet worden”, gaat Hansford verder. “Voor de langere termijn onderzoeken we de mogelijkheden om in de regio meerdere installaties op te zetten. Deze technologie biedt een veilige en emissiearme route voor het breed recyclen van alle soorten plastic.”