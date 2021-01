Brusselse brandweer moest zondag tweemaal uitrukken voor CO-vergiftigingen

Brussel / Jette - De Brusselse brandweer is zondagnamiddag tweemaal moeten uitrukken voor een CO-intoxicatie in Jette. Vier personen moesten naar het ziekenhuis gebracht worden, maar geen van hen verkeerde in levensgevaar.

Volgens de brandweer lag de oorzaak telkens bij een slecht werkende boiler in de badkamer, al kunnen de weersomstandigheden ook een goede afvoer van de verbrandingsgassen belemmerd hebben.

De eerst oproep kwam omstreeks 16.00 uur voor een persoon die onwel geworden was in de Dikke Beuklaan in Jette. Toen de ambulanciers ter plekke kwamen, ging hun CO-melder meteen af. De bejaarde bewoonster van de flat werd overgebracht naar het ziekenhuis en de boiler in de badkamer werd verzegeld door Sibelga.

Twee uur later, omstreeks 18.00 uur, moest een ziekenwagen uitrukken naar de Paul de Mertenlaan omdat een tiener het bewustzijn had verloren in de badkamer. Ook daar bleek het om een CO-intoxicatie te gaan, die veroorzaakt was door de boiler. De tiener en haar verwarde ouders werden overgebracht naar het ziekenhuis en de boiler werd verzegeld.

“We willen nogmaals de nadruk leggen op het belang van het laten plaatsen van een goedgekeurd apparaat door een erkende technieker”, gaat de woordvoerder verder. “Dat apparaat moet nagekeken en onderhouden worden door een bevoegde technieker en, indien het een gasbrander betreft, tweejaarlijks gecontroleerd worden. De afvoer van de verbrandingsgassen dient eveneens nagezien te worden. Een goede ventilatie en aanvoer van verse lucht moeten worden verzekerd.”