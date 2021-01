Anderlecht huurt ex-Bruggespits Diaby van Sporting Lissabon

Anderlecht staat op het punt om een nieuwe spits vast te leggen en het is geen onbekende. Abdoulay Diaby (29), de voormalige aanvaller van Club Brugge, komt over op huurbasis.

Diaby is eigendom van het Portugese Sporting Lissabon, maar werd de voorbije maanden verhuurd aan Getafe. In Spanje kwam hij echter amper aan de bak – 121 minuutjes –, tot zijn eigen frustratie. De Frans-Malinees drong aan op een oplossing en die heeft hij dus in België gevonden. Hij is nu klaar om de voorlinie van Anderlecht te komen versterken. Paars-wit kon naast Nmecha nog wel een rappe man met een neus voor goals gebruiken. Bij Club scoorde Diaby destijds 36 keer in 108 duels en werd hij kampioen, bij Moeskroen 16 keer in 42 duels.