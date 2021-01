Ingegeven door zijn thuisland, aangesteld door een dominee: de achtergrond bij de verrassende overgang van Hernan Losada naar DC United

Na de promotie met Beerschot en zijn goede debuutjaar in 1A, is het geen enorme verrassing dat Hernan Losada (38) een stap hogerop zet. Maar DC United in de Verenigde Staten? Een blik op het waarom achter de keuze van Losada en de achtergrond die speelt in Washington, waar hij de facto aangesteld wordt door een dominee in een poging niet langer “het Arsenal van de Verenigde Staten” te zijn.