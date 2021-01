Gemeenten kunnen participeren in windmolenprojecten van Luminus

Zefier, de Vlaamse coöperatieve voor groene-energieprojecten waar 168 gemeenten aan deelnemen, heeft met energieproducent Luminus een gemeenschappelijk filiaal opgericht (Zo-Fier) dat zich gaat toeleggen op de bouw en ontwikkeling van projecten voor groene energie.

Op die manier krijgen de gemeenten van Zefier de mogelijkheid “om strategische partnerships aan te gaan in windturbineprojecten die door Luminus in hun gemeente worden ontwikkeld”, klinkt het.

De gemeenten profiteren van de samenwerking doordat een deel van de opbrengst van de windenergie naar hen terugstroomt. Anderzijds wil men met de samenwerking ook het draagvlak voor windmolens proberen te vergroten.

Windenergieprojecten komen in Vlaanderen maar moeilijk van de grond. Vorig jaar bijvoorbeeld kwamen er slechts 31 nieuwe windmolens bij, goed voor 82 megawatt (MW). De projecten stuiten vaak op protest van buurtbewoners, dat uitmondt in een jarenlange procedureslag.

In totaal telt Vlaanderen 573 windturbines, die bij optimale weersomstandigheden iets meer dan een kerncentrale aan energie (1.360 MW) produceren. De doelstelling is om tegen 2030 aan 2.500 MW te komen, maar het groeitempo ligt nu nog veel te laag.

Luminus heeft ambitie om nog meer te bouwen

Energieproducent Luminus bezit al 234 windturbines en heeft de ambitie om er nog meer te bouwen. “Maar om projecten rond hernieuwbare energie op te zetten, hebben we zowel burgers als overheden nodig. Met Zo-Fier kunnen we hen nog meer betrekken en onze lokale verankering versterken. Enkel samen maken we het verschil”, klinkt het in het persbericht.

Zefier heeft de afgelopen jaren al gelijkaardige samenwerkingsverbanden opgezet, onder meer met Engie-Electrabel, Eneco, Storm,... De coöperatieve wijst op de voordelen voor gemeenten om te participeren. “Met het behaalde rendement kunnen zij zelf dan weer investeren in hun stad of gemeente. Tweemaal winst dus: voor het klimaat én voor de burger.”

Luminus heeft een belang van 55 procent in Zo-Fier, de rest van de aandelen zit bij Zefier. Een eerste realisatie wordt de bouw van een windturbine in de Vrouwestraat in Eeklo. De stad Eeklo participeert voor 45 procent in het project.