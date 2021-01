Brussels gewest breidt controle op handhaving nieuwe zone 30 uit

Brussel - Sinds 1 januari is 30 kilometer per uur de regel in het Brussels gewest, maar de uitdaging ligt er nu in om de automobilisten het nieuwe verkeersregime te doen naleven. De politiezones en het parket zijn op elkaar afgestemd en dankzij investeringen in radars en trajectcontroles kan er nu gericht gecontroleerd en beboet worden.

Het Brussels gewest kan voor de ordehandhaving van de zone 30 rekenen op 60 nieuwe radars en zes nieuwe trajectcontroles. Daarnaast zijn er de al bestaande flitscamera’s en preventieve camera’s die aangeven of de aangewezen snelheid overschreden wordt. Sinds 1 januari is de wegcode in Brussel gewijzigd; 30 km/u is er de regel en de uitzonderingen waar 50 of 70 km/u gereden mag worden, zijn aangeduid met verkeersborden.