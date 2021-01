Bondsparket vordert één speeldag voor Anderlechtspeler Kemar Lawrence

Het bondsparket vordert één speeldag schorsing voor Kemar Lawrence na zijn rode kaart op het veld van Eupen. Hij krijgt ook één speeldag voorwaardelijk aan de broek gesmeerd. De schorsing gaat in op 20 januari zodat Lawrence morgen tegen Charleroi nog speelgerechtigd is. Anderlecht heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Rond de kaart voor Lawrence was heel wat te doen: Anderlecht-trainer Vincent Kompany was er niet over te spreken. “Voetbal wordt sneller, voetbal wordt harder, we moeten ons aanpassen. Op training zou er nooit geklaagd worden over dit soort duels, maar in de match vinden scheidsrechters het nodig om tussen te komen”, liet hij na de match optekenen.

Het Referee Department gaf een ander signaal in een bericht aan de scheidsrechters: “Zoals jullie weten heeft de PRD altijd aanbevolen om te focussen op deze gevaarlijke fasen en verwacht ze de rode kaart. Dit was een beslissing die gemakkelijk te verdedigen was.”

