Mediaregulator legt VTM 40.000 euro aan boetes op voor onrechtmatige sponsorboodschappen

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de commerciële tv-zender VTM voor 40.000 euro aan administratieve boetes opgelegd. In ‘Familie’ werden in september 2020 afleveringen met een sponsorboodschap door GAIA gebracht.

Wegens aantasting van de redactionele onafhankelijkheid resulteert dit in een boete van 25.000 euro. Voor rechtstreekse aansporing tot consumptie en overmatige aandacht in ‘Snackmasters’ legde de VRM de zender voorts een boete van 15.000 euro op. Dat meldt de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media maandag.

De VRM controleerde de uitzendingen van ‘Familie’ tijdens de week van 14 tot 18 september 2020. Bij het analyseren van de inhoud van de afleveringen stelde de mediaregulator vast dat één van de verhaallijnen verbonden is met de boodschappen rond dierenwelzijn en dierenrechten van GAIA.

De VRM spreekt van een “duidelijke en verregaande beïnvloeding door de programmasponsor van de inhoud van het gesponsorde programma, waardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van DPG Media wezenlijk werden aangetast.” De VRM wijst er op dat de verhaallijn in 4 van de 5 afleveringen vaak in meerdere fragmenten aan bod kwam.

De VRM controleerde op 22 september 2020 de avonduitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties waaronder de uitzendingen van VTM. In het programma ‘Snackmasters’ proberen twee Vlaamse chefs om een zo geslaagd mogelijke imitatie te maken van de bekende snack Grills. “Grills wordt tijdens de aflevering veelvuldig, langdurig, prominent en op een aantrekkelijke wijze in beeld gebracht en op een louter positieve manier becommentarieerd.” De VRM besluit dat er sprake is van zowel “rechtstreekse aansporing tot consumptie als van overmatige aandacht.” DPG Media, het moederhuis van VTM, heeft in het verleden voor vergelijkbare inbreuken een administratieve geldboete van respectievelijk 10.000 en 15.000 euro gekregen. Voor deze inbreuk legde VRM een administratieve boete van 15.000 euro op.