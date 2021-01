“Als iedereen zich aan regels had gehouden, zaten we nu niet in deze miserie”: steeds meer duidelijkheid over Britse coronavariant in scholen

/ Edegem / Kontich - Twee scholen, in Edegem en Kontich, moeten een week dicht omdat er drie leerlingen positief hebben getest op de Britse variant van het coronavirus. Het gaat om basisschool OLFA Elsdonk en de middelbare school Sint-Jozef in Kontich. Drie leerlingen brachten de mutant binnen, maar duizenden mensen worden hierdoor getroffen, zegt Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Als iedereen zich aan de regels en voorschriften had gehouden, hadden we vandaag niet in deze miserie gezeten.”

Via een vader van een leerling zou de besmetting zijn binnengekomen in de kleuter- en lagere school van OLFA. Hij was deze kerst gaan skiën. Na zijn verlof zou hij zich meteen hebben laten testen en is hij ook in quarantaine gegaan. Na zeven dagen onderging hij een tweede test, maar het resultaat wachtte hij nooit af, met alle gevolgen van dien. Hij besmette zijn zoon, die de Britse variant binnenbracht in de school. Twee leerlingen van die school bleken positief.

In de middelbare school Sint-Jozef in Kontich, waar voorlopig één leerling positief testte, werd het virus binnengebracht in huiselijke kring. “Als je heel de ketting van besmettingen gaat bekijken, moet er ergens iemand op reis zijn geweest”, vertelt de burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) van Kontich. “Maar het gezin zelf heeft zich echt wel aan de regels gehouden. Ze hebben gewoon pech gehad.” Beide scholen werden onmiddellijk gesloten voor een week.

Alle leerlingen en personeelsleden van de kleuter- en lagere school OLFA worden maandagnamiddag op school getest door een team van het UZA. Het gaat om 500 leerlingen en 50 leerkrachten. Morgen, dinsdag, zijn de scholieren en hun familieleden in Kontich aan de beurt.

Edegems burgemeester Koen Metsu, die zelf kinderen heeft op OLFA, blijft verontwaardigd over de situatie. “Dit is te betreuren, want duizenden mensen worden nu getroffen”, zegt hij. In totaal zouden ongeveer 5.000 mensen vandaag verplicht thuiszitten. En dat had anders gekund, aldus nog Metsu. “Als iedereen zich aan de regels en voorschriften had gehouden, hadden we vandaag niet in deze miserie gezeten. Die mensen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.”

“Geen heksenjacht”

Seldeslachts is genuanceerder. “Laten we geen heksenjacht houden en deze mensen viseren. Ik hou nu al mijn hart vast. Laten we vooruit kijken. Vandaag en morgen wordt iedereen getest. Wie positief is, wordt geïsoleerd. Verder zal er vanuit de gemeentes ook meer gecontroleerd worden op de quarantaineplicht. Daarover zit de gemeenteraad van Kontich later samen. Alleen op deze manier krijgen we die Britse variant klein in de provincie Antwerpen.”

De beslissing om de scholen te sluiten werd zondagavond genomen bij een spoedoverleg met een taskforce onder leiding van professor doctor Herman Goossens en professor doctor Guy Hans, het CLB en de veiligheidscel van de gemeente Edegem.

Seldeslachts: “We beseffen dat deze maatregel verregaande gevolgen heeft: zo’n 1.450 leerlingen, 250 personeelsleden én al hun gezinsleden moeten in quarantaine gaan. Maar met de eindstreep van de coronacrisis in zicht is het des te belangrijker om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Sneltestbus

Vanuit het universitair ziekenhuis van Antwerpen (UZA) trekt dinsdag een sneltestbus naar scholen in de West-Vlaamse gemeente Houthulst, waar een uitbraak is van de Britse coronavariant. Dat meldt de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts. Ook rukken sneltestteams uit naar onder meer Edegem en Kontich.