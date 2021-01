Vaccinaties van zorgpersoneel gestart met Moderna-vaccin in ZNA

Het Antwerpse ziekenhuis ZNA Middelheim is maandagmiddag begonnen met het vaccineren van de eigen medewerkers. Dat gebeurt, voor het eerst ons land, met het Moderna-vaccin. De eer van de eerste vaccinatie ging naar Luc Clement, hoofdverpleegkundige van de Covid-cohort. Ook in ziekenhuizen in La Louvière, Eupen en Brussel wordt maandag voor het eerst gevaccineerd met het Moderna-vaccin.

Maandagochtend, drie uur voor de toediening, startte ZNA Middelheim alvast met het ontdooien van de eerste flacons met het vaccin door ze over te brengen van de diepvriezer naar een koelcel. Het Moderna-vaccin kan maximaal zeven maanden worden bewaard bij een temperatuur van -20 graden Celsius, eenmaal ontdooid is het nog dertig dagen goed tussen 2 en 8 graden. Bij het plaatsen in de koelcel krijgt de doos met het vaccin dan ook een etiket met de bewaringstermijn op.