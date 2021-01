Didier Lamkel Zé (24) maakte maandagnamiddag nu ook zijn comeback op het oefenveld van Antwerp. Hij trainde onder het toeziend oog van Frank Vercauteren met de A-kern.

Met de bankzitters (en afvallers) van de match in Gent, weliswaar, want de basisspelers krijgen daags na de wedstrijd een ander programma. Vercauteren liet maandag maar ook de dagen voordien al genoeg verstaan dat hij Lamkel Zé een kans zou geven, en dat het aan hem was om die te grijpen.