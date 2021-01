Geen overnemer voor failliete keten Mega World

Er is uiteindelijk geen overnemer gevonden voor Mega World. Het bod van de enige (Duitse) kandidaat was onvoldoende en bevatte te veel randvoorwaarden. Dat laat curator Thierry Lammar weten.

Afgelopen vrijdag moesten alle kandidaat-overnemers hun bod indienen, maar uiteindelijk bleek het enige bod onvoldoende. “Er was slechts één bod, van de Duitse firma die eerder al interesse toonde, maar die stelde zelf nog enkele randvoorwaarden en ook de prijs die ze bood was veel te laag”, zegt Lammar. “We hebben wel een overnemer voor de handelswaren in de 119 winkels gevonden, een Franse speler, maar dat is slechts een druppel op een hete plaat wat de schuldenlast betreft.”