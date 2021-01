Kompany: “Ik wil graag een constructief debat met de arbitrage”

Soms wordt gezegd dat Vincent Kompany gefrustreerd raakt. Anderlecht speelt goed, maar schiet zichzelf te vaak in de voet. Daarom zou de coach soms geagiteerd raken langs de zijlijn en durft hij al eens kritiek te geven op de arbitrage zoals in Eupen. Voor de match tegen Charleroi morgen zet Vince The Prince één en ander recht. “Ik verzuurd? Integendeel. Ik kaart zaken aan in het belang van ons voetbal.”

Vincent Kompany krijgt best wat tegenwind na zijn uitspraak dat “de scheidsrechters zich moeten aanpassen aan het moderne voetbal dat sneller en intensiever is.” Hij zei het na de omstreden rode kaart van Kemar Lawrence op Eupen. Ex-refs als Serge Gumienny en Johan Verbist vinden niet dat er regels moeten veranderen omdat Kompany anders wil voetballen.

“Ik heb geen moment gezegd dat de arbitrage tegen Anderlecht is”, aldus Kompany. “Ik wil er probeer hier ook geen enkel voordeel uit te halen voor mezelf of voor Anderlecht. Ik spreek niet als coach, maar als gepassioneerd voetballiefhebber. Wij willen allemaal - jullie toch ook? - sneller, beter en intensiever spel met meer kansen? Het voetbal evolueert. Kijk naar de topcompetities, maar pakweg ook de Oostenrijkse eerste klasse. Daar spelen clubs als RB Salzburg en Lask ook ontzettend snel. De Belgische competitie is ook klaar om die stap te zetten. Ik zie die evolutie bij KV Oostende, maar Standard zal die ook ondergaan met Mbaye Leye en Club Brugge bewandelt dat pad uiteraard ook. Ik wil dus graag een constructief debat met de arbitrage. Door corona is dat nu wat moeilijker, maar we moeten samen nadenken over het product voetbal dat we willen bieden aan de supporters.”

Kompany zelf wil dus geen calimero zijn. “Ik deel gewoon mijn mening. Iedereen mag mij tegenspreken, maar ik heb het goed voor met ons voetbal. België heeft zoveel jonge talentvolle voetballers. Het businessmodel van veel van onze clubs is die jonge gasten op termijn verkopen en dus moeten we ze toch klaarstomen voor de topcompetities. Eens het weer toegelaten is nodig ik iedereen uit om te komen kijken naar de trainingen van onze jeugd. Geloof me: het gaat tegen 2000 km per uur. Ik begrijp wel dat de refs geen gemakkelijke job hebben, maar laten we in debat treden. In Engeland is er veel overleg tussen scheidsrechters, coaches en aanvoerders. Daar gaan malcontente spelers bijvoorbeeld veel minder rond de ref staan om te klagen omdat hen dat gevraagd is. Zo’n overleg levert wel goeie zaken op.”

Geen Trebel of Ashimeru

De RSCA-coach was goedlachs en wuifde de vraag dat hij soms verzuurd raakt weg. “Ik verzuurd? Neen toch. Na alle pech die we dit seizoen al hadden, straal ik toch geen verzuurdheid uit. Natuurlijk zijn er bepaalde emoties tijdens de match en ik heb al veel geleerd over mezelf, maar ik ben nu nog meer overtuigd dat het in orde komt. Ik blijf wie ik ben: een eeuwig gemotiveerde man. Zo ben ik zeker dat op een dag al die kansen die we creëren zullen binnengaan. Al die jonge spelers hebben nog veel progressiemarge. Van geen één kun je zeggen dat ze nu al in de buurt van hun piek komen. Elke dag blijven we er op werken. Tegen Charleroi zullen we wel efficiënter moeten zijn, want veel kansen krijg je niet tegen hen.”

Voor het duel van morgen kan Kompany nog geen beroep doen op Trebel of Ashimeru. Zij hebben nog wat tijd nodig.