OVERZICHT. Hier werd de Britse coronavariant al vastgesteld in ons land

Edegem / Kontich / Aalst / Houthulst - De Britse variant van het coronavirus heeft nu ook duidelijk voet aan wal gekregen in België. De gemuteerde, nog besmettelijkere versie werd nu al op meerdere plaatsen in ons land vastgesteld. Vooral de West-Vlaamse gemeente Houthulst wordt momenteel zwaar getroffen. Een overzicht:

In het OLFA Elsdonk, een school in Edegem kwam de Britse variant binnen in het kleuter- en lager onderwijs via een vader van een leerling die afgelopen kerstvakantie was gaan skiën. Na zijn verlof zou hij zich meteen hebben laten testen en is hij ook in quarantaine gegaan. Na zeven dagen onderging hij een tweede test, maar het resultaat daarvan wachtte hij nooit af. Met alle gevolgen van dien: hij besmette zijn zoon, die de Britse variant binnenbracht in de school. Twee leerlingen van die school bleken positief.

In de middelbare school Sint-Jozef in Kontich, waar voorlopig één leerling positief testte, werd het virus binnengebracht via een gezin dat op reis was geweest en erna niet in quarantaine ging. Beide scholen werden gesloten. Alle leerlingen, hun familieleden en de personeelsleden van beide scholen, in totaal een paar duizend mensen, moeten nu al zeker tot zondag in quarantaine.

Ook in school BSBO De Brug in Aalst bleek vrijdagavond een van de leerlingen besmet. Om privacyredenen maakte de school niets bekend over de identiteit en de omstandigheden van de leerling of leerlinge die de besmetting heeft opgelopen. Er werden wel maatregelen getroffen: alle leerlingen en leerkrachten die met de leerling in contact zijn geweest, moesten in quarantaine gaan.

In woon-zorgcentrum De Groene Verte in Houthulst raakten 110 mensen (63 bewoners, 38 medewerkers en 9 bewoners van de assistentiewoningen) besmet en werden ook bij de andere inwoners nog eens 85 besmettingen genoteerd. Het gaat om de grootste uitbraak met de Britse variant in ons land. De West-Vlaamse gemeente werd bijna volledig afgesloten: alle sociale evenementen en activiteiten zijn verboden en iedereen wordt aangeraden om thuis te blijven.

De kans is klein dat dit de enige gevallen zijn momenteel. Maar volgens viroloog Marc Van Ranst is het onmogelijk om te zeggen hoeveel besmettingen met de Britse variant er precies zijn. “Sommige labo’s kunnen die varianten detecteren, andere niet. De meeste positieve stalen duiken op in Brussel, maar dat komt omdat daar de teruggekeerde reizigers worden getest.”