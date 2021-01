Baas Belfius onder vuur na uitspraak over horeca: “Natuurlijk komen er faillissementen, maar hebben we niet te veel cafés en restaurants?”

Marc Raisière, CEO van Belfius, ligt zwaar onder vuur na uitspraken over het groot aantal faillissementen in de horeca die ongetwijfeld nog zullen volgen. Volgens de topman van de bank zijn er toch te veel horecazaken in ons land.

“Natuurlijk zullen er faillissementen komen (...) Maar hadden we niet te veel cafés en restaurants in België? Waren ze allemaal winstgevend? Waren ze allemaal levensvatbaar, zonder hun toevlucht te nemen tot ‘in het zwart’? Ik ben me er terdege van bewust dat ik heel cru ben, maar een economie heeft af en toe nood aan een golf van sanering”, zei Raisière over de lockdown in de horeca en de gevolgen die dat zal hebben.

“Het gaat niet alleen om schokkende verklaringen. Ze komen van een hoofdrolspeler in de financiële wereld, die een bepalende rol speelt in het al dan niet vermijden van het faillissement van talrijke zaken”, zegt PVDA die wil dat Raisière tekst en uitleg komt geven in de Kamercommissie Financiën.

Ook vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) betreurt de uitlatingen van Raisière. “Een baas zou dat niet moeten zeggen, laat staan een baas van een grote bank. Achter de cijfers en percentages gaan banen, gezinnen en levens schuil die respect en steun verdienen, vooral in deze zeer moeilijke periode voor de horeca”, zegt Dermagne.

MR-Kamerlid Denis Ducarme noemt de uitspraken schrijnend. “Zeker als we weten dat het de belastingbetaler is die Belfius (voordien Dexia) heeft gered van de ondergang en nog steeds betaalt.” Hij voegde eraan toe dat hij vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zal interpelleren over de uitlatingen van Raisière in een interview in ‘Trends-Tendances’.

Ducarme wil de minister van Financiën vragen of het niet nuttig zou zijn om de baas van Belfius “een publieke verontschuldiging” te vragen. (tg)