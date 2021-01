Origineel: mama leert zoontje de gezichten achter mondmaskerbezoek kennen met zelfgemaakt boekje

Mechelen - Omdat het eerste beeld dat haar zoontje had van zijn mama en papa er eentje was met mondmasker én zo goed als iedereen die hij daarna zag er ook eentje droeg, maakte Lotte De Wael (33) uit Mechelen een origineel flapboekje. Eentje met wegdraaibare mondmaskers en als titel Wie was dat.

“Daarin staan de dertig mensen – familie en vrienden – die Magnus (4 maand) intussen al zag”, vertelt ze. “Ik heb altijd graag getekend en mijn vriend Sander (37) leerde me hoe ik foto’s digitaal kon bewerken. Zo maakte ik telkens het tafereeltje waar Magnus die mensen ontmoette. De peter tekende ik met een geitje en een ezel, omdat we met hem op uitstap gingen naar de kinderboerderij. En de meter op een picknickdeken. Sander en ik staan erop in het ziekenhuis. Bij elk gezichtje maakte ik uit vilt een mondmasker dat Magnus kan wegdraaien om te ontdekken hoe die persoon er echt uitziet. Want hij is het intussen zo gewoon van alleen maar mondmaskers te zien, dat hij zou vergeten dat daar ook nog iets achter schuilt.”

Wat Magnus van het boekje vindt? “Volledig snappen doet hij dat natuurlijk nog niet, daar is hij nog te klein voor. Maar als hij wat ouder is, zal hij het zeker leuk vinden. En het zal sowieso een mooi aandenken zijn aan deze periode.”

Foto: Dirk Vertommen