Vaccinatieteller staat bijna op 53.000

In 434 Vlaamse woonzorgcentra zijn intussen 41.770 bewoners gevaccineerd en 11.238 personeelsleden. Vanaf vandaag zijn die cijfers elke dag te volgen via de Vlaamse vaccinatieteller. Ze zijn daar niet alleen te vinden voor Vlaanderen, maar ook per provincie en per eerstelijnszone, samen met cijfers over de redenen waarom mensen niet gevaccineerd konden worden

Het gaat over toegediende vaccinaties die ook geregistreerd zijn. Aangezien de registraties van de toegediende vaccinaties dikwijls later gebeuren dan de vaccinaties zelf en de data ook verwerkt moet worden, loopt het aantal geregistreerde toegediende vaccins altijd wat achter op de realiteit, benadrukt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vandaag zijn al aan meer dan 500 woonzorgcentra vaccins geleverd om toe te dienen. Die vaccinaties zullen de komende dagen aantikken in de Vlaamse vaccinatieteller.

“Met de Vlaamse vaccinatieteller gaan we duidelijk tonen hoeveel mensen in Vlaanderen al gevaccineerd zijn. We tonen nu cijfers uit de woonzorgcentra en gaan de komende dagen de vaccinatieteller verder uitbouwen. We willen alle cijfers voor heel Vlaanderen tonen, ook per gemeente. Tot nu toe baseerden we ons op het aantal vaccins dat we leverden. Dat had het voordeel dat je niet hoefde te wachten op de registraties, maar het nadeel dat je heel wat toegediende vaccins mist, want we weten dat per 5 geleverde vaccins er vaak een 6de dosis uit de flacon gehaald kon worden”, zegt Moonens.

Elk toegediend Covid-19-vaccin wordt geregistreerd in het registratiesysteem “Vaccinnet”.

De Vlaamse vaccinatieteller is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller of rechtstreeks via www.vlaamsevaccinatieteller.be.

Tweede vaccin in Puurs

Intussen blijkt dat de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands, waar drie weken geleden het eerste coronavaccin in Vlaanderen is toegediend, maandagmiddag hun tweede prik gekregen. De oudste bewoner Jos Hermans, die eind december de allereerste prik kreeg, was als laatste aan de beurt.

