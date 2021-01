Oorlogscorrespondent volgt Trump-fans en maakt surreële beelden van bestorming van het Capitool

Oorlogscorrespondent Luke Mogelson woonde een tijdlang in Afghanistan en versloeg de verwoestende oorlog in Syrië. Twee weken geleden bevond hij zich echter op een andere frontlinie. De ervaren journalist had zich onder de Trump-fans gemengd die het Capitool in Washington D.C. bestormden en kon zo surreële beelden van de aanval maken. Hij filmde hoe de relschoppers door papieren bladerden om “iets te vinden om tegen die rotzakken te gebruiken” en stond vlakbij Jake Angeli, ook wel bekend als de ‘QAnon Sjamaan’.

Luke Mogelson heeft al heel wat oorlogen van dichtbij meegemaakt, maar hield zich de voorbije tien maanden vooral bezig met de radicale Trump-fans zoals de Proud Boys en QAnon. Woensdag 6 januari voelde hij dat er iets op til was toen hij in de menigte voor het Capitool stond. Hij was er dan ook bij toen de relschoppers het historische gebouw bestormden en filmde met zijn smartphone hoe aanhangers van de president tekeer gingen.

De dertien minuten durende video toont onder andere hoe de relschoppers notities vinden over ‘de bezwaren van senator Ted Cruz voor de telling van de electorale stemmen’. Daardoor zijn de vandalen even in de war en bestempelen ze de Republikeinse medestander van Trump als een verrader, tot ze doorhebben dat hij nog steeds hun bondgenoot is. Anderen zoeken naar bezwarende documenten “om tegen die rotzakken” te gebruiken.

Op de beelden is ook Jake Angeli te zien. De man werd het boegbeeld van de rellen door zijn kleurrijke uitdossing en wordt de “QAnon-sjamaan” genoemd. Angeli staat op het balkon van het politieke halfrond een primitief lied op te dreunen terwijl hij met zijn Amerikaanse vlag de maat houdt. De man is intussen opgepakt voor zijn aandeel in de bestorming, maar weigert te eten in zijn cel omdat hij volgens zijn moeder enkel organisch voedsel verteert.

Betogers schreeuwen in de video ook dat de agenten die de relschoppers willen buiten houden “in de minderheid zijn” en dat ze enkel luisteren naar Trump. “Jullie baas! We staan daarbuiten godverdomme met een miljoen aanhangers.” Tientallen anderen scanderen “verraad, verraad, verraad”, terwijl een groep actief op zoek gaat naar leden van het congres. “Waar zijn ze, verdomme”, klinkt het als ze zien dat de Senaat is leeggelopen. “Waar is Nancy (Pelosi, nvdr.), verdomme?”

Bekijk hier de volledige video die Mogelson maakte tijdens de bestorming.