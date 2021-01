Nederlandse zwartepietenprotest breidt uit naar carnaval

Nederlandse splintergroeperingen van ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP) nemen in Nederlands-Limburg en Noord-Brabant nu ook carnaval in het vizier. Via een actie op sociale media roepen ze op om tijdens carnaval geen stereotyperingen te gebruiken.

Het zou gaan om een dertiental lokale groeperingen, met wortels bij KOZP. Op sociale medie roepen ze feestwinkels, carnavalsverenigingen, scholen en burgers op om geen stereotyperende kostuums te kiezen. “Volwassenen en kinderen die verkleed gaan als Indiaan, groepen mensen met een geel geschminkt gezicht en de daarbij behorende spleetogen, praalwagens met kannibalen, kostuums van Mexicanen, Zigeuners en Eskimo’s. Allemaal een verkeerde keuze”, klinkt het op Instagram door onder meer ‘DenBoschkanhet’ en ‘Roermondkanhet’. “Drijf de spot met machtshebbers, draai de sociale orde om, doe waar carnaval voor bedoeld is!”.

Door de coronapandemie zijn er dit jaar geen grote carnavalsoptochten in Nederland, maar dat weerhoudt de initiatiefnemers niet om nu al aan “bewustmaking” te doen, klinkt het. Volgens de actiegroepen zijn de stereotyperende kostuums “schadelijk, kwetsend en racistisch”.

Vorig jaar werd er nog actie gevoerd door ‘Kick Out Zwarte Piet’ tijdens het carnaval in Den Bosch. In België was er dan weer heisa over het afbeelden van Joden in de Aalsterse stoet.