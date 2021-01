Wereld woedend om aanhouding Navalny, maar Poetin is niet onder de indruk: “Zoveel ruimte voor sancties tegen Rusland is er niet meer”

Aleksej Navalny, de Russische oppositieleider die afgelopen zomer met het zenuwgas novitsjok is vergiftigd, is na een behandeling en revalidatie in Duitsland terug in Rusland. Daar liet Poetin hem meteen oppakken. Wereldleiders reageren furieus, maar Navalny wordt al minstens 30 dagen vastgehouden, liet het Kremlin weten. “Doordat staatsmedia de zaak doodzwijgen, weten de meeste Russen er niet eens van”, zegt Ria Laenen, docent Russische Politiek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven.