ZNA-hoofdverpleegkundige krijgt eerste Moderna-vaccin: “Emotioneel moment”

Antwerpen - Het Antwerpse ziekenhuis ZNA Middelheim is maandagmiddag begonnen met het vaccineren van de eigen medewerkers. Dat gebeurt, voor het eerst in ons land, met het Moderna-vaccin. De eer van de eerste vaccinatie ging naar Luc Clement, hoofdverpleegkundige van de Covid-cohort.

“Dit was best wel een emotioneel moment voor mij”, reageert Luc Clement na zijn vaccinatie. “Ik werk al maanden op de Covid-afdeling en ik heb de angst in de ogen van de patiënten gezien. Ik heb gezien wat het virus kan aanrichten. We stonden machteloos tegenover hetgeen ons is overkomen. Je wil iedereen beter maken maar dat lukt niet altijd. Het vaccin en preventie is het enige dat we voorlopig echt kunnen doen. Ik vind het echt een eer dat wij als eerste dit vaccin kunnen krijgen.”

Ook de andere artsen en verpleegkundigen die maandagmiddag al ingeënt werden, waren heel tevreden. “We hadden niet verwacht dat we al zo snel een vaccin zouden hebben. Dit is een eerste stap in de goede richting. Het voelt alsof we nu een veiligheidsgordel kunnen dragen in een rally. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen kunnen vaccineren, alleen dan kunnen we de circulatie van het virus stoppen”, zegt Rogier Nieuwendijk, dokter op intensieve zorg.

Last van de vaccinatie hadden ze overigens niet. “Het voelt precies hetzelfde als een griepprik.”

Ook in ziekenhuizen in La Louvière, Eupen en Brussel wordt maandag voor het eerst gevaccineerd met het Moderna-vaccin.