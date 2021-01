Adil en Bilall winnen Ensor voor internationale doorbraak

Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben de Ensor Albert Bert Prijs voor Internationale Doorbraak gewonnen. Dat meldt filmfestival Oostende maandag.

Het regisseursduo won de prijs zonder veel dichte concurrentie. Dat hebben ze te danken aan hun hollywooddebuut ‘Bad Boys For Life’ en hun komende internationale projecten ‘Rebel’, ‘Ms. Marvel’ en ‘Beverly Hills Cop 4’.

Voor de eigenlijke, digitale, awardshow van de Ensors op 23 januari, worden nog verschillende Ensors uitgereikt. Dat gebeurt in de dagelijkse talkshow ‘Cinema Canvas’ die loopt van 18 tot en met 22 januari op VRT NU. Michaël Pas gaat er dagelijks vanaf 18.00 uur in gesprek met gasten uit de film- en tv-wereld. Op maandag ontvangt hij Koen De Bouw, regisseur Jessica Woordworth en Angelo Tijssens, scenarist van Girl, in de studio. Op vrijdag 23 januari om 22.10 uur wordt het Gala van de Ensors uitgezonden op Canvas.