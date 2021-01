Zenuwen staan op scherp in VS: paniek en gedeeltelijke lockdown in het Capitool na brandje in de buurt

Het Capitool in Washington is maandagmiddag een tijdje in lockdown gegaan. Volgens Amerikaanse media was er sprake van een ‘ernstige dreiging’. Maar uiteindelijk ging het om een brandje in de buurt. Het toont wel aan hoe strak de zenuwen gespannen staan.

Niemand mocht het Capitool in of uit, mensen werd gevraagd van ramen aan de buitenkant en deuren weg te blijven. Iedereen buiten moest dekking zoeken.

Omdat in de buurt rook was te zien, besloten de autoriteiten de repetitie van de inauguratie meteen af te breken.

De rook bleek van een brandje in de buurt dat snel geblust was. In een daklozenkamp in de omgeving was brand ontstaan en die zorgde voor hevige rookontwikkeling. Maar er raakte niemand gewond en het vuur kon snel geblust worden.

In en rond het Capitool wordt alles in gereedheid gebracht voor de machtswissel woensdag. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn op hun hoede omdat ze aanwijzingen hebben dat er iets op til zou zijn.

Anderhalve week geleden werd het Capitool bestormd door een bende woeste Trump-fans. De schade was groot. Zeker vijf mensen, onder wie een agent, kwamen om en er vielen ook tientallen gewonden. Ook toen had het FBI verwittigd voor mogelijk rellen.

Het Capitool is intussen meer dan ooit een versterkte burcht. Zeker 15.000 militairen bereiden zich voor op de plechtigheden van woensdag.

