Facebookgroep met gedupeerde eigenaars van zonnepanelen wil overheid voor rechter dagen “wegens bedriegen van de consument”

Een Facebookgroep bestaande uit eigenaars van zonnepanelen wil een gerechtelijke procedure opstarten tegen de Vlaamse overheid. Nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende elektriciteitsmeter heeft vernietigd, wil de groep zo veel mogelijk gedupeerden verzamelen voor een groepsvordering.

“Deze groep verenigt alle Vlaamse eigenaars van zonnepanelen, die panelen hebben aangeschaft omdat de staat dat wou maar nu gedupeerd zijn door het prosumententarief, door slimme meters...”, zo schrijft initiatiefnemer Geert De Maerschalck op Facebook.

De groep wil nu een “massaproces” tegen de overheid “wegens het bedriegen van de consument”. “Het doel is om de krachten te bundelen en een schadevergoeding te eisen voor alle gedupeerden”, zegt Annick Fret, de advocate die de groepsvordering in goede banen moet leiden. “Daarnaast willen we ook druk uitoefenen op de federale overheid - die in tegenstelling tot de Vlaamse overheid wel bevoegd is in deze materie - om de regeling met de terugdraaiende meter alsnog voort te zetten.”

Welk bedrag iedereen moet krijgen, daar is voorlopig nog niets over bekend. “Pas in de tweede fase zullen de concrete, individuele vergoedingen worden berekend en gevorderd”, aldus de advocate.

De groepsvordering gaat alleen maar door als er tegen woensdagavond 20 januari om 24 uur minstens 1.000 personen hebben ingeschreven. Dat kan je doen via deze Facebookgroep, die in enkele dagen tijd al ruim 20.000 leden kreeg. “Ook de aanvragen stromen al goed binnen”, besluit Fret. “Maar hoe meer, hoe beter.”