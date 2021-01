Tussentijdse resultaten Janssen-vaccin veelbelovend, al moet grootste test nog komen

Het is nog even wachten op definitieve resultaten van het coronavaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, maar de bevindingen doen het beste vermoeden. De tussentijdse resultaten wijzen op een langdurige immuunrespons. Meer dan 90 procent van de deelnemers maakte binnen 29 dagen antilichamen aan. Na 57 dagen was dat bij iedereen het geval.

Het gaat om resultaten van een beperkte groep van 805 vrijwilligers. Het is nu wachten op wat de zogeheten derde klinische studie met 40.000 deelnemers oplevert. Het is in deze grote trials dat Pfizer en Moderna scores boven de 95 procent optekenden. Paul Stoffels, het wetenschappelijke hoofd van Johnson & Johnson, liet vorige week weten dat de definitieve data eind deze maand of begin februari bekend zullen zijn. Of het dan even goed of zelfs beter zal scoren, is niet zeker. “Maar de kans op goede resultaten is erg hoog.”

Eén dosis

Europa verwacht de eerste prikken vanaf april. Janssen ontwikkelt het vaccin in het Nederlandse Leiden en produceert het in het Antwerpse Beerse. Het grote voordeel is dat één dosis wellicht volstaat. Verder is het vaccin relatief goedkoop, rond de 10 euro, en kan het bewaard worden op koelkasttemperatuur.

Moederbedrijf J&J wil dit jaar nog 1 miljard dosissen produceren. Daarvan komen vanuit Beerse 5,2 miljoen onze kant uit.