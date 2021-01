Raadslid dient klacht in tegen fysieke gemeenteraad: “Premier heeft mond vol van telewerk, maar blijkbaar niet in zijn eigen gemeente”

Brakel -

Ons hele land zit nog steeds in een vorm van lockdown, de regeringen benadrukken om de zo veel tijd dat telewerk echt wel de norm is en blijft. Maar in Brakel, nota bene de thuisbasis van premier Alexander De Croo (Open VLD), blijft men de maandelijkse raadszittingen fysiek inrichten. Jan Haegeman (N-VA) vindt dat niet kunnen en diende nu klacht in bij de arbeidsinspectie.