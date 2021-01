Zaakvoerder bekend ijssalon gooit berg facturen tijdens lockdown op sociale media: “Zelfstandigen poenpakkers? Het is een cliché”

Net als alle andere horecazaken is Au Pingouin momenteel gesloten. Zaakvoerder Francis De Buck deelde maandag een opvallend beeld: een gigantische berg met bijna zestig facturen van het vierde kwartaal, dus tijdens de lockdown. Het beeld tekent de moeilijke situatie voor de sector, maar krijgt ook kritiek. “Ik schrok zelf van de stapel”, aldus de uitbater.

Eind juni kwam Au Pingouin nog met een heuse stunt in het nieuws: de gebroeders Francis en Michel De Buck braken het wereldrecord wafels stapelen in hun ijssalon in de Kerkstraat. Het record werd zelfs ...