Vloeibare mest spuit meters hoog tegen gevels: “Plots werd het heel donker in huis”

Lichtervelde - Een aannemer verloor maandagmiddag een deel van zijn lading vloeibare mest in de Koolskampstraat in Lichtervelde. De smurrie hing meters hoog aan de gevels. “Shit happens”, merkte bewoonster Saïdja Vanhulle op.

Saïdja Vanhulle had maandagmiddag omstreeks 14.15 uur net haar televisie aangezet en had zich languit in de zetel geïnstalleerd, toen ze opgeschrikt werd door een hard geluid. “Plots werd het heel erg donker. Zowel de ramen, die ik zondag nog gewassen had, als de koepels boven de keuken kleurden helemaal zwart.” (Lees verder onder de video)

De brandweer spoelt de mest van de besmeurde gevels. Video: Bert Feys - Het Nieuwsblad

Een aannemer met een mestkar vol drek passeerde op dat moment voor de deur in de Koolskampstraat. “Ik hoorde plots een ‘floep’, maar wist niet wat er gaande was”, vertelt de man. Voor een chauffeur die met zijn wagen vlak achter het gevaarte reed, was het wel duidelijk wat er gebeurd was. Het deksel van de kar was losgeraakt en een hoeveelheid vloeibare mest spoot meters hoog in het rond, tegen de gevel van de woning van Saïdja en haar buren. In totaal raakten drie gevels besmeurd, en de achterliggende auto. (Lees verder onder de foto)

Saïdja Vanhulle zag er de humor van in. Toen een auto een paar maanden geleden vluchtmisdrijf pleegde nadat hij tegen de woning gebotst was, vond ze dat minder prettig. Foto: bfr

Tot in de tuin

De aannemer, die niet wist wat er precies gebeurde, werd door de achterop rijdende chauffeur aan de kant gezet. Ondertussen was een andere bestuurder al gestopt bij de woning van Saïdja om haar een briefje af te geven met daarop de nummerplaat van de vervuiler. Even later snelden ook de politie en de brandweer toe. Terwijl de aannemer zich excuseerde bij Saïdja startte de brandweer met het reinigen van de besmeurde gevels. “Zelf tot in de tuin achter de woning is er mest gespoten. Gelukkig stinkt het nog niet zo erg en lukt het de brandweer om alles vrij gemakkelijk van de gevel te krijgen.” Van de aalt was al snel nauwelijks niets meer te bespeuren.

“Shit happens”

De Lichterveldse kon best nog lachen met hetgeen er was gebeurd. “Die man kon er natuurlijk ook niet aan doen. Shit happens”, zegt ze. Enkele maanden geleden kon de bewoonster minder lachen. Toen reed een chauffeur met zijn wagen tegen de zijgevel van haar woning. Die liep serieuze schade op. “De chauffeur reed toen echter gewoon door. Hoewel de aannemer nu waarschijnlijk echt niet wist wat er gebeurde, is hij toch onmiddellijk gestopt. Ik kan daarom ook niet kwaad zijn op hem.”