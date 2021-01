West-Vlaamse gouverneur zet verbod op buitenschoolse activiteiten na twee uur al “on hold”

Brugge - West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé kondigde maandagmiddag een verbod af op activiteiten voor -12-jarigen, maar werd onmiddellijk teruggefloten door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Dat bevestigt het kabinet van de minister. “Dat was geen goede beslissing”, klinkt het daar.

Provinciegouverneur Decaluwé kondigde maandagmiddag een verbod af op alle culturele, sport- en jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar in West-Vlaanderen. De uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in Houthulst lag aan de basis van die beslissing. Even later zwakte de gouverneur het verbod al af: activiteiten in de buitenlucht mogen wel nog, klonk het. Nauwelijks enkele minuten later werd het verbod dan helemaal ‘on hold’ gezet, op vraag van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, een partijgenoot van de gouverneur.

Die laatste heeft maandagmiddag onmiddellijk contact opgenomen met Decaluwé, bevestigt zijn kabinet. “Voor veel kinderen en jongeren zijn die activiteiten een heel belangrijk lichtpunt in deze moeilijke tijden”, zegt zijn woordvoerder. “Dit was geen goeie beslissing.” Bovendien is het jeugdwerk zeer goed georganiseerd en zijn er deze zomer bijvoorbeeld amper coronabesmettingen vastgesteld op jeugdactiviteiten en -kampen, klinkt het.

Het verbod op jeugdactiviteiten in West-Vlaanderen staat ‘on hold’, maar dat wil nog niet zeggen dat het er binnenkort wél zit aan te komen. “Voor de minister is dat echt een van de allerlaatste opties”, is zijn woordvoerder duidelijk.

Intussen heeft ook CD&V-voorzitter Joachim Coens contact opgenomen met Decaluwé. Coens plaatste eerder op Twitter al vraagtekens bij de aankondiging van de gouverneur.

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) liet ook al weten het verbod op activiteiten voor kinderen te betreuren. “Zeker als je dit als alleenstaande maatregel neemt, geef je te kennen dat kinderen de motor zijn van deze besmettingen, wat gewoon niet klopt.”