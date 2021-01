Na uitbraak ‘Britse corona’: kunnen ouders in quarantaine schadevergoeding eisen van skiënde moeder?

Edegem -

Zo’n 5.000 mensen in Edegem en Kontich zitten noodgedwongen in quarantaine als gevolg van een moeder op skivakantie ging. Zij raakte besmet en via haar dochter verspreidde het virus op twee scholen. Kunnen ouders in quarantaine een schadevergoeding eisen van de skiënde moeder? “Het niet naleven van de quarantainemaatregelen kan een fout zijn”, zegt advocaat Lukas De Graeve, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht. “Maar bewijzen dat die persoon ook het oorzakelijk verband is voor de besmetting, is moeilijk.”