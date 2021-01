En plots nemen de burgemeesters en gouverneurs de regie weer in handen: is dat wel gezond?

Dat burgemeesters en gouverneurs weer meer op het voorplan komen in de strijd tegen corona, ligt heus niet alleen aan het opstarten van vaccinatiecentra of een lokale uitbraak van de Britse variant in enkele scholen of woonzorgcentra. “Het getalm van de federale regering om snel noodzakelijke beslissingen te nemen, laat een gat waar sommige gouverneurs of burgemeesters – uit paniek of uit profileringsdrang, wie zal het zeggen – maar wat graag in springen”, zegt politicoloog Carl Devos.