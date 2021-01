Witteboordencriminelen en bekende rappers, maar (voorlopig) niet zichzelf: Donald Trump wil op zijn laatste dag als president nog 100 mensen gratie verlenen

Donald Trump wil dinsdag, op de laatste volledige dag van zijn presidentschap, nog ongeveer 100 mensen gratie verlenen, zo meldt CNN op basis van drie bronnen “vertrouwd met de materie”. Het zou onder meer gaan om witteboordencriminelen, om enkele bekende rappers en… niet om zichzelf.

Veroordeelden van federale misdrijven gratie of uitstel van executie verlenen is een van de grondwettelijke machten van de president van de Verenigde Staten. Zo kregen in de kerstperiode al 26 mensen, onder wie vier huurlingen die in Irak onschuldige burgers hadden gedood, een presidentieel pardon.

Daarna werd het wat stiller. Niet alleen omdat Trumps aandacht zich begin dit jaar verlegde naar de verkiezingen van de Senaatszetels in Georgia, maar ook omdat hij kort erna beschuldigd werd van het openlijk aanzetten tot opstand. Iets wat uiteindelijk zou leiden tot zijn tweede impeachment, waarna hij eventjes uit de spotlights wegbleef.

Maar dinsdag zou Trump, op zijn laatste volledige dag als president, nog aan zeker honderd veroordeelden gratie willen verlenen, aldus CNN. Namen zijn niet bekend, al zou het onder meer om witteboordencriminelen en prominente rappers gaan. En volgens de bronnen van CNN was hij eerst van plan om ook zichzelf, zijn kinderen en zijn advocaat Rudy Giulani te pardonneren, maar sinds de bestorming van het Capitool zouden die plannen “gecompliceerder” zijn geworden en dus geschrapt. “Al weet alleen Trump zeker wat Trump zal doen”, zo luidt het. In principe kan Trump woensdag tot 12 uur (plaatselijke tijd), het moment waarop Joe Biden wordt ingehuldigd, nog graties verlenen.

Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat zijn voormalige adviseur Steve Bannon en Wikileaks-oprichter Julian Assange de lijst hebben gehaald.