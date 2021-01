Vrouw (64) doodgeschoten in Lier, ook vermoedelijke dader overleden

Lier - Een fataal schietincident in een stomerij op de Kartuizersvest in Lier heeft het leven gekost aan een 64-jarige vrouw. In de handelszaak werd ook een man van 69 jaar met een schotwonde aangetroffen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en is daar aan zijn verwondingen bezweken. Alles wijst in de richting van een relationeel drama maar het parket kon dat nog niet bevestigen.

Het eerste slachtoffer is een vrouw van 64. Haar lichaam is gevonden in een handelszaak aan de Kartuizersvest in Lier. Ze is volgens het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, met geweerschoten om het leven gekomen. Bij aankomst van de hulpdiensten was ze al overleden.

Een mannelijke verdachte van 69 jaar werd aanvankelijk ook zwaargewond aangetroffen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Hij overleed later op de avond ook.

Over het motief of over de omstandigheden is nog niets bekend, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Maar alles wijst volgens bronnen dichtbij het onderzoek in de richting van een relationeel drama. Er zou in ieder geval maar één handvuurwapen gevonden zijn. Of de twee een koppel of ex-koppel waren, was gisteravond nog niet duidelijk.

De buurt was maandagavond nog altijd afgesloten voor onderzoek.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be