Topdokter Steven Laureys zet medidatie-kruistocht verder: “Er is zoveel meer dat we kunnen doen dan pillen slikken”

Zelfs tijdens het schminken of scheren kun je mediteren. Jawel: na het succes van zijn No-nonsense meditatieboek zet topdokter Steven Laureys de kruistocht verder. Want waarom houden we ons lijf wel in vorm door te sporten, maar denken weinigen eraan om ook hun brein gezond te houden via mentale oefeningen? Dus geeft de neuroloog in een nieuw boek een dertigtal laagdrempelige voorzetten.