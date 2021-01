Wetsvoorstel wil dat broers en zussen niet meer gescheiden worden in pleeggezinnen: “Mooi in theorie, maar...”

Broers en zussen moeten altijd samen kunnen opgroeien. Dat is het uitgangspunt van een nieuw wetsvoorstel in de Kamer. Maar vanuit Vlaanderen is er gemor. “Dat is mooi in theorie”, zegt Lorin Parys (N-VA). “Maar in de praktijk zullen kinderen daardoor moeilijker een pleeggezin vinden. Gezinnen die twee of drie kinderen willen opvangen, zijn zeldzaam.”