Ongelooflijke ongelijkheid bij verdeling vaccins: 39 miljoen doses in rijke landen, letterlijk 25 in armste

In de rijkste landen kregen al 39 miljoen mensen een coronavaccin. In de armste landen gaat het om het amper noemenswaardige getal van 25 mensen. Ziedaar hoe het coronavirus de ongelijkheid tussen arm en rijk in al zijn lelijkheid blootlegt. “De wereld staat op de rand van een catastrofaal moreel falen”, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).