Voormalig Brugs woelwater Mbaye Diagne is het nog niet verleerd en krijgt direct rood na karatetrap: “Alle refs zijn tegen ons”

Galatasaray leed zondagavond een pijnlijke nederlaag in de topper tegen Besiktas. Het werd 2-0 na doelpunten van Josef de Souza en Georges-Kévin Nkoudou.

Bij de bezoekers kreeg Mbaye Diagne (ex-Club Brugge) na een uur een rode kaart. De spits zette zijn studs in het hoofd verdediger Francisco Montero en mocht meteen gaan douchen.

“Ik wist zeker dat we vandaag zouden winnen”, zei een boze Diagne na afloop richting fans. “Maar helaas is voetbal soms erg moeilijk. Ik probeer alles te vergeten. We hebben jullie hulp nodig want de scheidsrechters zijn allemaal tegen ons.”

In de stand is Galatasaray na achttien speeldagen vierde met 33 punten, vijf minder dan leiders Besiktas en Fenerbahçe.