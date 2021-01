Al weken waarschuwen experts voor Britse variant, maar standaardprocedure bij uitbraak “is nog in ontwikkeling”

In Kontich en Edegem sluiten de scholen een week en moeten alle leerlingen, hun ouders en alle personeelsleden in quarantaine. In Aalst blijft de school open en moeten alleen de leerlingen en leerkrachten die met de besmette leerlingen in contact waren, in quarantaine. En in Houthulst en omstreken worden alle schoolkinderen getest. Overal waar de Britse coronavariant wordt vastgesteld, wordt anders gereageerd. “Maar we zijn bezig met een standaardprocedure.”