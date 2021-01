“Mogelijk moeten we klassen binnen enkele dagen nog eens testen”

Een deel van de kinderen dat nu een coronatest kreeg in Kontich en Edegem moet binnen een paar dagen mogelijk nog een test ondergaan. Dat zegt Guy Hans, medisch directeur van het UZ Antwerpen en coördinator van de mobiele testteams.

Guy Hans. Foto: dirk kerstens

Professor Guy Hans was betrokken bij de beslissing om de scholen in Edegem en Kontich te sluiten, en om alle leerlingen en personeelsleden te testen. “Het gaat om de klassieke PCR-test, maar we gebruiken wel aangepast materiaal voor kinderen”, zegt hij. “Het zijn dunnere wissertjes die het iets comfortabeler maken. We gebruiken geen sneltesten omdat de PCR beter asymptomatische besmettingen opspoort. Bovendien kunnen we zo eventueel verdere genetische analyses doen.”

“Als we alle resultaten hebben en het hele plaatje kunnen bekijken van waar de besmettingen zitten en hoe mensen elkaar hebben besmet, moeten we met de crisiscel bekijken wat de volgende stap is. Sporen we nog veel extra besmettingen op? Met wie hadden zij contact buiten de school? Voor elke besmette patiënt moet je weer de bronopsporing doen. Mogelijk moeten we bepaalde groepen ook opnieuw testen. Net omdat we zo kort op de bal hebben gespeeld, zitten sommigen nog in de incubatieperiode. Die besmettingen kunnen we dus niet detecteren bij de eerste test.”