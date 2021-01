Wachten op de nieuwe Emmanuel: Dennis is verlost van teenblessure, maar buitenlandse clubs zitten niet op hem te wachten

Emmanuel Dennis is verlost van zijn teenblessure. Bij gebrek aan concrete belangstelling lijkt er voor de Nigeriaan niets anders op te zitten dan een nieuw hoofdstuk Club Brugge aan te snijden. Of hoe er na Emmanuel 1, 2 en 3 een zoveelste vervolgverhaal zit aan te komen in de belevenissen van de wispelturige spits.