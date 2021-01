Pro League broedt op strengere regels voor winterse velden

De sneeuw mag intussen gesmolten zijn, toch krijgen de bedenkelijke wedstrijdbeelden van zaterdagavond een vervolg binnen de Pro League. De raad van bestuur besliste maandag op vraag van RC Genk en KV Kortrijk om de terreinproblematiek mee te nemen in de ‘strategische oefening’.

De Pro League wordt doorgelicht op sportief, bestuurlijk en financieel vlak met de bedoeling om de structuur en werking in de toekomst te optimaliseren. Aan die strategische oefening wordt nu ook een luik ‘infrastructuur’ toegevoegd. In de praktijk wil men bekijken of op dat vlak de ­licentievoorwaarden niet moeten worden verstrengd.

De verplichting om een ondergrondse veldverwarming aan te leggen wordt een schier onmogelijk verhaal. Bij sommige clubs is het praktisch onmogelijk. Denk maar aan de ondergrondse garage op ­Stayen, waardoor daar ook niet op natuurlijk gras kan worden overgeschakeld. Bij anderen – bijvoorbeeld Charleroi – hebben ze nieuwe stadionplannen en vinden ze de grote kosten daardoor nu onverantwoord.

Maar je kan natuurlijk wel meer druk zetten op de clubs opdat ze hun veld sneeuwvrij houden of maken. En de scheidsrechters andere criteria opleggen, wanneer ze moeten beslissen of er al dan niet gespeeld kan worden. Probleem is dat zo’n verstrenging, die gepaard gaat met grotere investeringen en zwaardere sancties, zal moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Je kan je nu al afvragen of het draagvlak voor zo’n aanscherping van de licentievoorwaarden groot genoeg is bij kleinere clubs.

LEES OOK (+). Waarom klacht van verliezende clubs na sneeuwmatchen maar weinig kans heeft op slagen