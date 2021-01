3 doden bij treinongeval in Herne

Herne - Op de N255 in Herne is iets over half 10 maandagavond een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van de overweg op de grens met Edingen (Enghien). Een wagen is er gegrepen door een aanstormende trein.

De klap moet bijzonder hevig geweest zijn. De wagen, die richting Edingen reed, is totaal verhakkeld. Geen van de drie inzittenden overleefde het ongeval.

“Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de slagbomen op de overweg gesloten waren”, zei Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Het onderzoek is meteen opgestart en zal uitsluitsel moeten brengen over de precieze omstandigheden waarin dit kon gebeuren.” Mogelijk werd de verkeerssignalisatie genegeerd en maakte de auto “een slalom”.

Infrabel heeft ondertussen de overweg gecontroleerd en getest, en ook daaruit blijkt dat alles goed werkte. “Het onderzoek van de politie naar het ongeval loopt verder”, aldus Petit.

De wagen werd door de klap tot schroot herleid. Foto: BELGA

Het ongeval vond rond 21.30 uur plaats op de Edingsesteenweg, met een trein die onderweg was van Brussel naar Doornik. Op de trein zaten 25 personen. Zij werden met een bus geëvacueerd.

Door de aanrijding was het treinverkeer op de spoorlijn Brussel-Doornik onderbroken, tussen Edingen en Ath in beide richtingen.

Dinsdagochtend verloopt het treinverkeer weer normaal. Sinds 5 uur kunnen beide sporen in Herne weer gebruikt worden. “De schade aan de infrastructuur viel mee, we hebben wat herstellingswerken uitgevoerd aan de paal met de lichten waar de wagen tegen is gereden”, zegt Petit. De trein die betrokken was bij het ongeval kon niet op eigen kracht verder en werd door een hulptrein weggesleept.