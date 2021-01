“Diaby is alweer de vijfde geleende speler. Zit er toekomst in deze politiek?”

Verliefde koppels die een huis huren, zeggen het vaak: “We moeten dringend iets kopen, want door te huren investeer je niet in de toekomst. Da’s weggesmeten geld.” Het financieel noodlijdende Anderlecht maakt van huren echter noodgedwongen zijn handelsmerk. Paars-wit nam om diverse redenen afscheid van leenspelers Derrick Luckassen (PSV) en Percy Tau (Brighton), maar herstelde het evenwicht met Majeed Ashimeru (Salzburg) en Abdoulay Diaby (Sporting). In totaal telt het huurlingenleger nu weer vijf leden, met ook nog Paul Mukairu (Antalyaspor), Matt Miagza (Chelsea) en Lukas Nmecha (Man City). Er staan klinkende namen tussen en sportmanager Peter Verbeke haalt alles uit de kast om Kompany op zijn wenken te bedienen. Maar wat levert dit op voor later?